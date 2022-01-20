Загинули бабця та її маленька онука: під Харковом сталась моторошна пожежа

У Харківському районі 20 січня сталася моторошна пожежа. У ній трагічно загинули жінка та її маленька онука.

Наразі правоохоронці вже почали розслідувати цю подію. Вони відкрили провадження за статтею про порушення правил пожежної безпеки.

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Пожежу гасили кілька годин

Загиблій жінці було 45 років, а її онуці – лише 9. Загорівся їхній приватний будинок у селищі. У ДСНС Харківщини повідомили, що рятувальників туди викликали об 11:14. Загальна площа загоряння в момент їхнього прибуття вже становила 100 квадратних метрів.

Зупинити поширення полум'я вдалося лише об 11:57. А ось повністю приборкали пожежу лише через 2 години. Після цього на місці почали працювати слідчі поліції.

Будинок, де загинула жінка з онукою / Фото ДСНС і Нацполіції

Допомагав гасити сусід

Суспільне пише, що до гасіння долучився й колишній сусід загиблих Вадим Тюрне. Він розповів, що вогонь дуже швидко поширювався та майже раптово охопив усю будівлю.

Шифер летів в усі сторони. Горіло сильно. Швидко, бо, по-перше, будинок з дерева, а по-друге, новий матеріал, зараз все пластикове, розгорається дуже швидко. Обшивка була вся пластиковою,

– описав трагедію Тюрне.

Згодом також прокоментували подію в Центрі екстреної допомоги Харківщини. Там зазначили, що попередньою причиною смерті жінки та дівчинки є отруєння чадним газом.



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Схожа подія напередодні

18 січня сталася жахлива пожежа й на Чернігівщині. Там загорівся будинок, у якому перебували 4 людей, з яких троє були дітьми.

На жаль, ніхто з них не вижив. Згодом журналістам розповіли, що внаслідок загоряння загинули 48-річна жінка та її онуки – 4-річний хлопчик і 5-річні двійнята.

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