На Харківщині затопило велику кількість житлових будинків: що відбувається
- Відлига спричинила підтоплення житлових будинків у кількох районах Харківської області.
- ДСНС та місцеві пожежні команди відкачують талу воду з будинків та подвір'їв за допомогою мотопомп та спецтехніки.
Відлига спричинила надзвичайну ситуацію у Харківській області. Там затопило низку житлових будинків.
Численні випадки підтоплення житлового сектору спостерігалися у населених пунктах Берестинського, Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського, Лозівського та Харківського районів. Про це повідомляє ДСНС.
Що відомо про підтоплення на Харківщині?
Рятувальники ДСНС та працівники місцевих пожежних команд 17 разів залучались для надання допомоги постраждалому населенню.
За допомогою мотопомп та спецтехніки вони відкачували талу воду з житлових будинків та приватних подвір'їв.
Роботи з ліквідації наслідків підтоплення тривають і сьогодні, зокрема на Ізюмщині.
Що коїться на Харківщині / Фото ДСНС
Раніше в Укргідрометцентрі попереджали. що 14 – 16 лютого, внаслідок відлиги та випадіння помірних, місцями значних дощів, очікується формування тало-дощового паводку на річках Харківської області з підвищеннями рівнів води.
Зокрема. на річці Лопань біля селища Козача Лопань та річки Харків біля села Циркуни можливий вихід води на заплаву та часткове затоплення понижених площ сільгоспугідь, окремих господарчих об'єктів у прирічковій зоні.
Яка погода в Україні очікується найближчими днями?
- Нагадаємо, що після тривалих зимових холодів до України завітало потепління. Сніг і крига почали танути. Доволі тепла погода була на вихідних 14 – 15 лютого.
- 15 лютого в західних і північних областях України очікується багато снігу та ожеледиця, а в Карпатах та південній частині країни – сильний вітер.
- 16 лютого вночі у Київській, Чернігівській та Сумській областях ітиме помірний сніг, а в Черкаській, Полтавській та Харківській областях прогнозують значні опади у вигляді дощу.
- Щоправда, вже з 16 лютого в Україні очікується зниження температури до 18 градусів морозу. Втім, похолодання буде нетривалим. Вже з 18 лютого передбачається підвищення температури, може бути близько нуля або й плюсові значення.