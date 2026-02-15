На Харківщині затопило велику кількість житлових будинків: що відбувається

Відлига спричинила надзвичайну ситуацію у Харківській області. Там затопило низку житлових будинків.

Численні випадки підтоплення житлового сектору спостерігалися у населених пунктах Берестинського, Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського, Лозівського та Харківського районів. Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про підтоплення на Харківщині?

Рятувальники ДСНС та працівники місцевих пожежних команд 17 разів залучались для надання допомоги постраждалому населенню.

За допомогою мотопомп та спецтехніки вони відкачували талу воду з житлових будинків та приватних подвір'їв.

Роботи з ліквідації наслідків підтоплення тривають і сьогодні, зокрема на Ізюмщині.

Що коїться на Харківщині / Фото ДСНС

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали. що 14 – 16 лютого, внаслідок відлиги та випадіння помірних, місцями значних дощів, очікується формування тало-дощового паводку на річках Харківської області з підвищеннями рівнів води.

Зокрема. на річці Лопань біля селища Козача Лопань та річки Харків біля села Циркуни можливий вихід води на заплаву та часткове затоплення понижених площ сільгоспугідь, окремих господарчих об'єктів у прирічковій зоні.

Яка погода в Україні очікується найближчими днями?