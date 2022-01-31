Завершили розслідування смертельного перекидання фури на таксі в Харкові: що загрожує водію

Завершили досудове розслідування смертельної аварії з перекиданням фури на таксі у Харкові. Мовиться про трагічну подію, в якій загинули 3 людини.

Про завершення слідства та передачу справити до суду повідомили в регіональному управлінні прокуратури 31 січня. Там зазначили, що головний підозрюваний, а також інкримінована стаття не змінилися.

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Що загрожує водію фури

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувачення щодо 49-річного чоловіка. Його будуть судити за порушення правил безпеки дорожнього руху особою в стані наркотичного сп’яніння, яке спричинило загибель кількох людей.

Наразі підозрюваному загрожує від 5 до 10 років в'язниці. Також можливе позбавлення водійського посвідчення на 3 роки.

Місце моторошної ДТП з фурою і таксі в Харкові / Фото Прокуратури Харківщини

Головне про цю трагічну аварію

Читайте повний текст допису Прокуратури Харківщини:

Завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом ДТП, у якій загинуло троє людей. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено обвинувальний акт до суду щодо 49-річного чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Нагадаємо, що 25 листопада 2021 року близько 17:30 в районі перехрестя кільцевої дороги та вул. Салтівське шосе відбулось зіткнення автомобіля «Chevrolet Nubira» з вантажівкою «MAN» із напівпричепом, яка рухалась кільцевою дорогою зі сторони с. Затишшя у напрямку автодороги "Харків – Липці" та перетинала перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Після зіткнення вказаних автівок, вантажівка з напівпричепом перекинулась на лівий борт на зустрічну смугу руху, де на той час перебував автомобіль таксі марки Renault Logan.