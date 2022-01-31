О завершении следствия и передаче дела в суд сообщили в региональном управлении прокуратуры 31 января. Там отметили, что главный подозреваемый, а также инкриминируемая статья не изменились.

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Что грозит водителю фуры

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинение в отношении 49-летнего мужчины. Его будут судить за нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшего гибель нескольких человек.

Пока подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Также возможно лишение водительского удостоверения на 3 года.

Место жуткого ДТП с фурой и такси в Харькове / Фото Прокуратуры Харьковщины

Главное об этой трагической аварии

Читайте полный текст сообщения Прокуратуры Харьковщины:

Завершено досудебное расследование уголовного производства по факту ДТП, в котором погибли три человека. Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен обвинительный акт в суд в отношении 49-летнего мужчины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, повлекшего гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

Напомним, что 25 ноября 2021 года около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и ул. Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля "Chevrolet Nubira" и грузовика "MAN" с полуприцепом, который двигался по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги "Харьков – Липцы" и пересек перекресток на красный сигнал светофора.

После столкновения указанных автомобилей грузовик с полуприцепом перекинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в то время находился автомобиль такси марки "Renault Logan".