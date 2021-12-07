Курсанту, який вижив у катастрофі під Чугуєвом, таки вручили ключі від квартири

Курсанту, який єдиний вижив у авіакатастрофі під Чугуєвом, В'ячеславу Золочевському видали документи на нерухомість. Про надання квартири говорили ще понад рік тому.

Володимир Зеленський дав цю обіцянку незадовго після трагедії, що сталася 25 вересня 2020 року. Про надання квартири повідомили журналістам анонімні джерела.

Напередодні Участь в урочистостях ЗСУ взяв єдиний курсант, що вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом

Передали ключі представники ОП

За даними ЗМІ, передати документи на квартиру мали під час урочистого святкування 30-річчя ЗСУ. Воно відбувалося 6 грудня на центральній площі Харкова. Проте згодом вирішили все ж провести камерну зустріч із курсантом.

Документи хлопцеві нібито передав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Проте слід зазначити, що ні він, ні ОП офіційно це поки не підтверджували.

Раніше хлопець про це нагадував

23 жовтня повідомили, що Золочевський звернувся до президента в інстаграмі. Він просив втрутитися в ситуацію, що склалася і все ж допомогти в отриманні житла.

Також хлопець розповів тоді, що зустрічався щодо цього з Тереховим. Той пообіцяв подзвонити через день, проте не зробив цього. А вже 5 грудня повідомили, що Володимир Зеленський їде до Харкова, щоб вручити квартиру.



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