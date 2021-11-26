Жертв могло бути набагато більше: вантажівка, що розчавила таксі, ледь не влетіла в автобус
Джерело:телеграм "Труха"
У мережі опублікували розповідь очевидиці ДТП на кільцевій у Харкові. Вона була в автобусі, який також міг зіткнутися з вантажівкою. Їх врятувало лише те, що пасажир крикнув водієві "Стій".
За словами жінки, фура пронеслася буквально в метрі від них. Далі вантажівка зачепила Lanos, перекинулася та впала на таксі. Крім того, задня кришка однієї з машин відлетіла в кабіну іншої вантажівки.
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Один із пасажирів устиг крикнути водієві "Стій!"
Жінка каже, що досі не може відійти – її вже тривалий час трусить. Водночас вона запевнила, що з нею все гаразд.
Мені – дуже страшно. Я розумію, якби не той чоловік, який закричав "Стій" – вантажівка знесла би автобус разом із усіма людьми, які там були,
– зауважила вона.
Пасажирка підкреслила: прикро та образливо, що постраждали невинні люди, а водій цієї фури залишився живим.
"Він просто вийшов, наче й не було нічого. На ньому немає жодної подряпини. Зрозуміло, що його трусило. Думаю, тепер із таким жити йому буде дуже важко", – зазначила свідок ДТП.Зверніть увагу! Прокуратура Харківської області опублікувала відео моменту ДТП. На кадрах чітко видно, як до перехрестя рухається жовтий автобус. В цей момент іншою дорогою мчить вантажівка. І за кілька метрів до перехрестя автобус гальмує.
Дивіться відео моменту моторошної ДТП на кільцевій дорозі Харкова
Масштабна смертельна ДТП на кільцевій у Харкові: головне
- Інцидент трапився приблизно о 19:00 25 листопада в районі перехрестя кільцевої дороги та Салтівського шосе.
- Судячи з камер відеоспостереження, вантажівка MAN перетинала перехрестя на червоний сигнал світлофора.
- Опісля фура зіштовхнулася з легковиком Chevrolet Nubira, який їхав на зелене.
- У підсумку MAN перекинувся на лівий бік і впав на авто таксі Renault Logan. У цей момент всередині легковика перебували 3 людини, зокрема 3-річна дитина. На жаль, усі загинули на місці.
- Водій вантажівки зазнав тілесних ушкоджень, але його життю нічого не загрожує. Також постраждали ще 4 людини.
- Зокрема, потерпілим є водій легковика Suzuki. Його авто врізалось у перекинуті відходи соняшника, які везла фура.
- Водія MAN уже затримали. Невдовзі йому мають повідомити про підозру. Чоловікові загрожує ув'язнення терміном від 5 до 10 років. Також його можуть позбавити прав на строк до 3 років.