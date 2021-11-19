Харківський мажор визнав свою провину в смертельній ДТП з Infiniti: "розколовся" під час допиту

Хлопець, який є основним підозрюваним у справі про смертельну ДТП з Infiniti в Харкові, визнав свою провину. Про це 19 листопада розповіли адвокати сім'ї загиблого в цій автотрощі.

У повідомленні мовиться, що зізнання слідчі отримали під час допиту. Проте правоохоронці поки ніяк це не коментували. Окрім цього, є вже й кілька доказів вини 16-річного юнака.

Зауважте Експертиза підтвердила, що за кермом Infiniti у момент ДТП був 16-річний Микола

Інші докази перебування хлопця за кермом

Висновки генетичних експертиз. Сліди його сліди крові та клітин виявили на подушках безпеки водія, руля та водійського сидіння. Окрім цього, вони були у змивах з водійських дверей та сидіння.

Сліди його сліди крові та клітин виявили на подушках безпеки водія, руля та водійського сидіння. Окрім цього, вони були у змивах з водійських дверей та сидіння. Допити двох пасажирів його Infinity. Ці люди підтвердили, що автомобілем керував саме їхній товариш, якого підозрюють.

його Infinity. Ці люди підтвердили, що автомобілем керував саме їхній товариш, якого підозрюють. Записи з камер відеоспостереження, а також особисті відеозаписи очевидців події. Проте наразі не розголошують, що саме там вказує на провину 16-річного.

Наразі досудове розслідування ще триває. Проте юристи зазначили, що якість зібраних матеріалів все ж ще в пріоритеті. Мовляв, добровільне визнання вини на цьому етапі може бути стратегією сторони захисту.

Коротко про цю трагедію

26 жовтня автомобіль, яким керував підліток, пролетів перехрестя на червоне світло та врізався в інший автомобіль. Внаслідок цього, водій Chevrolet одразу загинув на місці події. А пасажири, які були в авто юного водія, потрапили до лікарні з різними ушкодженнями.

Очевидці розповіли, що на місці ДТП хлопець поводився досить зухвало. Він нібито погрожував поліцейським і казав, що його "відмажуть". Однак зловмисника майже одразу посадили до СІЗО без права внесення застави.

Його батько заявляв, що син ні в чому не винен, а ЗМІ хочуть зробити з нього злочинця. Мати ж підозрюваного згодом сказала, що до підлітка в ізоляторі ставляться так же, як і до інших. Згодом щодо батьків також відкрили провадження за 2 статтями: допуск до керування транспортом людини без прав, а також невиконання батьками їхніх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки