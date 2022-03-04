Знову поранені та безліч знищеної інфраструктури: наслідки обстрілу Ізюма 3 березня

4 березня 2022 , 21:40
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Джерело:

фейсбук Володимира Мацокіна

Напередодні російські окупанти обстріляли містечко Ізюм на Харківщині. Знову від рук рашистів постраждали люди, а руйнування мирної інфраструктури зашкалюють.

Про це розповів заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін. За його словами, внаслідок атак 3 березня постраждали щонайменше 4 людини. Всі вони зараз перебувають на лікуванні у Ізюмській центральній міській лікарні Піщанської Богоматері.

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Що ще понищила московська орда в Ізюмі

  • Вечірню школу
  • Спорткомплекс "Локомотив"
  • Медучилище
  • Дистанція колії ПЧ-5 (структурний підрозділ залізниці, який займається утриманням колії)

"Може ПЧ-5 це натівська база?
– дивується Володимир Мацокін.

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Автор: Андрій Шляхтін