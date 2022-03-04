Знову поранені та безліч знищеної інфраструктури: наслідки обстрілу Ізюма 3 березня

Напередодні російські окупанти обстріляли містечко Ізюм на Харківщині. Знову від рук рашистів постраждали люди, а руйнування мирної інфраструктури зашкалюють.

Про це розповів заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін. За його словами, внаслідок атак 3 березня постраждали щонайменше 4 людини. Всі вони зараз перебувають на лікуванні у Ізюмській центральній міській лікарні Піщанської Богоматері.

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Дистанція колії ПЧ-5 (структурний підрозділ залізниці, який займається утриманням колії)

"Може ПЧ-5 це натівська база?

– дивується Володимир Мацокін.

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