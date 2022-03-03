Нові бомбардування почались ввечері 3 березня. Про це в ефірі "Суспільного" сказав заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.
Важливо Над Харковом чути літаки та вибухи – людей закликали перебувати в укриттях
За його словами, в Ізюмі триває безперервна канонада з 21:45.
Спочатку бомбардування, а тепер канонада,
– сказав Мацокін.
Близько 22:45 очевидці повідомили про вибухи та звуки військових літаків у Харкові. Людей закликали сховатися в укриттях і бомбосховищах.
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