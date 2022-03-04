Новые бомбардировки начались вечером 3 марта. Об этом в эфире "Суспільного" сказал заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.

Важно Над Харьковом слышать самолеты и взрывы – людей призвали находиться в укрытиях

По его словам, в Изюме продолжается непрерывная канонада с 21:45.

Сначала бомбежка, а теперь канонада,

– сказал Мацокин.

Около 22: 45 очевидцы сообщили о взрывах и звуках военных самолетов в Харькове. Людей призвали укрыться в укрытиях и бомбоубежищах.

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