Об этом рассказал заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин. По его словам, в результате атак 3 марта пострадали, по меньшей мере, 4 человека. Все они сейчас находятся на лечении в Изюмской центральной городской больнице Песчанской Богоматери.
Актуально Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Изюм из авиации
Что еще уничтожила московская орда в Изюме
- Вечернюю школу,
- Спорткомплекс "Локомотив",
- Медучилище,
- Дистанция колеи ПЧ-5 (структурное подразделение железной дороги, занимающееся содержанием путей).
Может ПЧ-5 это натовская база?
– удивляется Владимир Мацокин.
К теме "За что, су*и": еще одно видео разрушенного центра города Изюм
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!