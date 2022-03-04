Про це розповів заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін. За його словами, внаслідок атак 3 березня постраждали щонайменше 4 людини. Всі вони зараз перебувають на лікуванні у Ізюмській центральній міській лікарні Піщанської Богоматері.
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Що ще понищила московська орда в Ізюмі
- Вечірню школу
- Спорткомплекс "Локомотив"
- Медучилище
- Дистанція колії ПЧ-5 (структурний підрозділ залізниці, який займається утриманням колії)
"Може ПЧ-5 це натівська база?
– дивується Володимир Мацокін.
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