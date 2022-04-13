У ЗСУ на Харківщині вже є успіхи на кількох напрямках: на Ізюмському – тримають оборону

Збройні Сили України тримають оборону Харкова та області. Є упіхи у наших захисників на Дергачівському та Роганському напрямках. На Ізюмському напрямку ЗСУ тримають оборону.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що ЗСУ зміцнюють свою військову присутність, резерви та озброєння.

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Не про успіхи можна повідомляти, – Синєгубов

Ми маємо значні успіхи. На жаль, не про всі ми можемо повідомляти, але маємо успіхи по Роганському та Дергачівському напрямках,

– зазначив голова ОВА.

На Ізюмському напрямку наші захисники ведуть бої, аби не пропустити ворога до Донецької та Луганської областей. Тут противники зазнають значних втрат у живій силі та техніці. Саме ця територія – "найгарячіша" в області.

Росіяни тероризують мирне населення

Росіяни не залишають свою тактику – тероризувати мирне населення. Лише за добу вони завдали 53 удари із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Через це постраждали 22 мирних жителі, серед них і троє дітей. Загиблих семеро. Не вдалось врятувати життя 2-річного хлопчика, який отримав поранення ще кілька днів тому.

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Синєгубов наголосив, що підстав для евакуації з Харкова зараз немає.