Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що ЗСУ зміцнюють свою військову присутність, резерви та озброєння.

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Не про успіхи можна повідомляти, – Синєгубов

Ми маємо значні успіхи. На жаль, не про всі ми можемо повідомляти, але маємо успіхи по Роганському та Дергачівському напрямках,

– зазначив голова ОВА.

На Ізюмському напрямку наші захисники ведуть бої, аби не пропустити ворога до Донецької та Луганської областей. Тут противники зазнають значних втрат у живій силі та техніці. Саме ця територія – "найгарячіша" в області.

Росіяни тероризують мирне населення

Росіяни не залишають свою тактику – тероризувати мирне населення. Лише за добу вони завдали 53 удари із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Через це постраждали 22 мирних жителі, серед них і троє дітей. Загиблих семеро. Не вдалось врятувати життя 2-річного хлопчика, який отримав поранення ще кілька днів тому.

Зверніть увагу! Синєгубов наголосив, що підстав для евакуації з Харкова зараз немає.

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