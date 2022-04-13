Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что ВСУ укрепляют свое военное присутствие, резервы и вооружение.

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Не обо всех успехах можно сообщать, – Синегубов

У нас есть значительные успехи. К сожалению, не обо всех мы можем сообщать, но имеем успехи по Роганскому и Дергачевскому направлениям,

– отметил глава ОВА.

На Изюмском направлении наши защитники ведут бои, чтобы не пропустить врага в Донецкую и Луганскую области. Здесь противники несут значительные потери в живой силе и технике. Именно эта территория – "самая горячая" в области.

Россияне терроризируют мирное население

Россияне не оставляют свою тактику – терроризировать мирное население. Только за сутки они нанесли 53 удара из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Из-за этого пострадали 22 мирных жителя, среди них и трое детей. Погибших семеро. Не удалось спасти жизнь 2-летнему мальчику, который получил ранение еще несколько дней назад.

Обратите внимание! Синегубов подчеркнул, что оснований для эвакуации из Харькова сейчас нет.

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