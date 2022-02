Кібервійна проти Росії триває: хакери Anonymous повалили урядовий сайт Чечні

Об'єднання хакерів Anonymous продовжує атакувати в кремлівських окупантів. Цього разу вони завдали удару по урядовому сайті Чечні.

Наразі сторінки ресурсу вже кілька годин не завантажуються. Таким чином, ймовірно, вирішили покарати так званих "кадирівців", які поїхали гинути від куль і ножів українських службовців.

Зауважте "Ми вирішили провести операцію спеціально для вас" – хакери Anonymous звернулися до Путіна

Борються разом із нами

Хакери повідомили, що змогли вивести з ладу ресурс однієї з губерній Росії приблизно о 3 годині ночі 27 лютого. Відновити сайт не можуть уже кілька годин.



Сайт Чечні через кілька годин після повалення / Скриншот 24 каналу

Anonymous повалив вебсайт Республіки Чечня. chec********.ru > OFF,

– коротко підсумували хакери.

Ця міжнародна спільнота кібербійців створює окупантам чимало проблем від моменту ганебного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, напередодні вони поклали сайт кремля і ще 4 держструктур. Також вони зламали канал спілкування ворогів на території України.

Читайте текст допису твіттера @AnonymousHelpTW:

BREAKING: #Anonymous has taken down the website of the Chechen Republic.

http://chechnya.gov.ru > OFF