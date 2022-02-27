Крім того, "лежать" ще 4 ключові державні російські сайти. "Анонімуси" вимагають, аби Росія припинила атакувати Україну, а Путін – пішов у відставку.

Важливо "Ми вирішили провести операцію спеціально для вас" – хакери Anonymous звернулися до Путіна

Ми не прощаємо! Ми не забуваємо!
– наголосили хакери.


Сайт російського уряду більше не працює / Скриншот

Anonymous офіційно оголосило Росії кібервійну

Напередодні хакерське угруповання офіційно оголосило уряду Росії кібервійну. Перед цим Anonymous успішно зламали сайт Міністерства оборони Росії. Вони злили звідти базу даних.

Що таке Anonymous?

Це децентралізована група активістів та хактивістів, метою яких є вільний та доступний інтернет. Хакери відомі організацією DDoS-атак, зломом сайтів урядів та платіжних систем.