Крім того, "лежать" ще 4 ключові державні російські сайти. "Анонімуси" вимагають, аби Росія припинила атакувати Україну, а Путін – пішов у відставку.

Важливо "Ми вирішили провести операцію спеціально для вас" – хакери Anonymous звернулися до Путіна

Ми не прощаємо! Ми не забуваємо!

– наголосили хакери.



Сайт російського уряду більше не працює / Скриншот

Anonymous офіційно оголосило Росії кібервійну

Напередодні хакерське угруповання офіційно оголосило уряду Росії кібервійну. Перед цим Anonymous успішно зламали сайт Міністерства оборони Росії. Вони злили звідти базу даних.