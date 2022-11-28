Політичне рішення чи відсутність зброї: чому така невелика кількість військової допомоги Україні

Експерти зазначають, що останнім часом військова допомога Україні від країн Заходу знизилась. Ймовірно це пов'язано з тим, що в деяких країнах немає зброї в такому об'ємі, щоб ділитися з нами.

Про це 24 каналу розповів ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. Він зазначив, що європейські країни за кількістю військових сил та засобів порівняно 80-ми роками минулого століття знаходяться у занепаді.

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США могли б надати більше зброї

Експерт вважає, що у певних країн деяких видів озброєння залишилось не так багато.

Французьких танків CAESAR передали Україні у невеликій кількості, але це приблизно третина від того, що є у Франції. Польські Krab передали дуже значний відсоток від тої кількості, яка є в наявності у Польщі,

– наголосив він.

На його думку, США могли б надавати більше зброї, але Сполученні Штати як глобальний гравець дивляться на весь світ і розмірковують, чи не доведеться їм брати участь у великій війні проти Китаю та Росії.

"НАТО має можливість надати американські Abrams та німецькі Leopard, але Альянс не хоче вписуватись у війну на стороні України. Це політичне рішення", – вважає Гендельман.

Якщо можна не давати – то давати не будемо

За його словами, західні країни не хочуть вступати у війну, тому що ймовірно їх мета – утримати конфлікт у кордонах України. Ті, хто приймає таке рішення, керуються критерієм: якщо можна не давати зброю – то давати не будемо.

Проте, якби Захід не надав достатньо артилерії, то Україна вже б програла війну. А танки не передають можливо тому, що вважають, що України ще більш-менш тримається. Тому можемо і надалі не давати,

– наголосив військовий експерт.

Він зазначив, що в процесі це може змінитися, адже на початку війни не надавали артилерію, але поступово номенклатура розширялася. Можливо справа дійде і до танків.

Залежить від погляду Заходу на війну

"Але це залежить від погляду західних країн на цю війну. Вони міркують, чи варто "надмірно" посилювати Україну, адже це може загнати Росію у кут і підвищиться загроза застосування ядерної зброї. Цього б вони точно не хотіли", – зауважив Гендельман.

За його словами, Захід допомагає Україні, але в ідеалі хотів би щоб війна залишилась на території України та щоб він у ній щонайменше брав участь.

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