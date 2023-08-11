Високоточними їх ніяк не назвеш: чому Росія нарощує атаки "Кинджалами" по Україні

Раніше росіяни розповідали, що "Кинджал" – це "суперзброя". Але починаючи з травня, окупанти систематично використовують їх здебільшого не для ураження військових об'єктів.

Саме "Кинджалами" 11 серпня обстріляли Коломию і вбили 8-річного хлопчика. Як пояснив в ефірі 24 Каналу експерт з авіації Валерій Романенко, рішення використати ці ракети не було випадковим.

Дивіться також Як у небі над Києвом знищили високошвидкісну ракету: керівник КМВА розповів деталі

Це не високоточні ракети

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що ціллю окупантів під час атаки 11 серпня був Коломийський аеродром на Івано-Франківщині. Саме там розміщувались пілоти, які мають відправитись на навчання у США, зокрема, на F-16.

Водночас повідомили, що "Кинджали" впали неподалік аеродрому, а одну – збили ще в небі Київщини.

Чотири літаки летять не групою, а віддалені на кілометри один від одного. Одна з таких ракет, ймовірно, проходила над Києвом і отримала свого "петріота". Всі інші, на жаль, летіли в той район, де в нас протиракетної оборони як такої нема,

– зауважив Валерій Романенко.

Тому росіяни намагаються влучити зараз у такі слабкі місця. Вони зрештою зрозуміли, що там де є протиракетна оборона – вона надійна. А ось там не її немає – у них є чи не стовідсоткові шанси на влучання.

"Щодо точності цих ракет – питання до виробника. Поки що результати показують, що високоточними їх ніяк не назвеш. У росіян щось дораховано при проєктуванні цих ракет", – зазначив експерт з авіації.

Зокрема тому, що доведення цих ракет на ціль на великій швидкості практично неможливо. Гіперзвукові ракети летять в плазмовій оболонці, а вона не пропускає радіохвиль. Тож високоточності ці ракети не показують

Звичайні ЗРК не допоможуть

Крім того, ефективність крилатих ракет Х-101, Х-555 або ж "Калібрів" дорівнює 10 – 15%. Тобто зі ста запущених ракет долітає 15 максимально, та й те по об'єктах з мінімальним захистом.

Україна, як і, власне, жодна країна у світі не здатна лише зенітно-ракетними комплексами захистити всю територію. Тому росіяни використовують ті ракети, проти яких ми не маємо, на жаль, достатньо зброї,

– пояснив Валерій Романенко.

"Кинджали" – це аеробалістичні ракети з величезною швидкістю, близькою до гіперзвукової. Вони на термінальному відрізку, тобто вже при пікіруванні, мають швидкість близько 4000 кілометрів на годину. Звичайні ЗРК не здатні їх уразити, лише Patriot або SAMP/T.

"От росіяни й гатять. По Києву нема сенсу стріляли, бо їх там збивають. Але всю Україну таким "антиракетним щитом" не можемо накрити, лише мінімальну площу", – наголосив експерт з авіації.

Валерій Романенко пояснив, чому Росія частіше використовує "Кинджали": дивитись відео

Нова тактика

Під час атаки 11 липня Росія запускала "Кинджали" разом із фальш-цілями. Така тактика була обрана невипадково. Адже будь-який ЗРК має відносно невисоку канальність. Простими словами – один канал працює по одній цілі, коли наводить ракету.

Наприклад, Patriot працює по восьми цілях, то ж є восьмиканальним.

Якщо запустити, до прикладу, 4 "Кинджали" і десяток "Калібрів", та надлітають вони в одне місце з малим інтервалом, то є шанс прорвати оборону комплексу,

– розповів Романенко.

Очевидно, це дуже ускладнює роботу протиповітряної оборони.

Остання масована атака на Україну: коротко