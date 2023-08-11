В ефірі телемарафону глава КМВА Сергій Попко поділився деталями, передає 24 Канал. Він розповів, як збивали "Кинджал" у небі над столицею.

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Одна ракета летіла на Київ

Сергій Попко зазначив, що повітряна тривога пролунала близько 10 ранку. За його словами, вона була пов'язана зі зльотом з аеродрому Саваслєйка чотирьох ракетоносіїв "Кинджал" МіГ-31К.

Були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет. Одна із ракет, яка йшла на Київ, була знищена силами та засобами Протиповітряної оборони. Інші ракети йшли поза зоною відповідальності сил і засобів Протиповітряної оборони Києва та пройшли в глибину території України,

– зауважив він.

За його словами, "Кинджал", який летів на Київ, "знищили на великій висоті". Відомо, що уламки упали в Оболонському районі, поблизу дитячої лікарні та житлового комплексу. У Києві минулося без постраждалих.

На жаль, цього не можна сказати про Івано-Франківщину. Окупанти били також по ній "Кинджалами" та забрали життя маленького українця.

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