Китай увійшов в "імперський режим", – аналітик пояснив інтереси КНР щодо Східної Європи

Китай бачить себе конкурентом США, ба більше, він хоче стати світовим економічним лідером замість нього. Також у Піднебесної є певні стратегічні інтереси в різних країнах, особливо, там де багато ресурсів.

Про це 24 каналу повідомив аналітик та аспірант Цзілінського університету Петро Шевченко. Він наголосив, що наразі Пекін та Вашингтон перебувають у взаємозалежному стані, але водночас вони дуже сильно конкурують щодо того, хто буде лідером у найближчі десятиліття, зокрема, в Азії.

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"Імперський режим" Китаю

Крім того, за словами Шевченка, безумовно, Східна Європа також входить у сферу інтересів Китаю. До прикладу, тісне співробітництво Пекіна з мінськом лише підкреслює наявність у Піднебесної певних інтересів до білорусі.

Водночас ми маємо розуміти, що Китай, як росія, увійшов в "імперський режим". Тобто він зараз дивиться крізь імперську лінзу на світ, у якій він поділений на певні сфери впливу великодержавного суперництва,

– заявив аналітик.

Як зазначив Шевченко, Китай розуміє – якщо Східна Європа є майданчиком конкуренції між, до прикладу, москвою та європейськими столицями й Вашингтоном – тоді він таки фокусуватиметься на пріоритетних для себе зонах. У першу чергу – це південно-східна Азія, Тайвань, акваторія Тихого океану.

Інтереси у Східній Європі

Утім, якщо казати про прагматичний підхід Китаю до Східної Європи, то, по-перше, його цікавить транзитна функція цих країн. По-друге, китайці розуміють, що рано чи пізно теперішній консенсус путіна та Сі Цзіньпіна порушиться.

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"Тоді Китаю буде потрібен балансир впливу росії. Саме тому вони розглядають, наприклад, гарні відносини з мінськом, як певний балансир впливу москви", – зазначив Шевченко.

Шевченко розповів про інтереси КНР щодо Східної Європи: дивіться відео



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