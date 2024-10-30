Китай робить ставку на Білорусь: якою інформацією обмінюються країни

Китай, ймовірно, вивчає уроки, які отримали російські військові на війні в Україні, через збройні сили Білорусі. Зараз Пекін робить ставку на Мінськ, тому посилення саме військового співробітництва для КНР логічне, як і для Білорусі.

В етері 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, чого китайці можуть навчитися у росіян, так ще й через білорусів.

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Чого хоче навчитися Пекін

Глобальна китайська воєнна доктрина полягає у вивченні не лише уроків російсько-української війни, а взагалі усіх конфліктів, які спалахують у світі. Їх цікавить використання безпілотників, розмінування окопів, штурми будівель, які здійснюють російські війська. Зокрема, тактика капілярних просувань.

Китайська воєнна машина нарощує свої потужності. За останні 10 років у Пекіна шалені прирости військово-промислового комплексу,

– зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Білоруські військові тісно співпрацюють з країною-агресором. З території Білорусі російські війська здійснювали напад на Україну. Тому Китай намагається поглиблювати співпрацю та здобувати для себе максимум інформації.

Крім того, міністерство оборони Росії публікувало різноманітні кадри спільних навчань збройних сил Росії та КНР, які необхідні для ведення сучасних війн.

Втім, у цьому глобально зацікавлені провідні країни світу, які вивчають досвід російсько-української війни. Зокрема, мотивація Північної Кореї відправити війська в Україну у тому, щоб отримати досвід сучасної високотехнологічної війни.

Чому Китай посилює співпрацю з Росією

Китай з усіма країнами, де можливо, намагається підтримувати контакт. Він розбудовує по світу свою глобальну агентурну мережу. Наприклад, через гуманітарні заходи, коли великі китайські компанії гуртують навколо себе активістів.

Піднебесна попросту намагається скрізь розкладати свої яйця по кошиках для того, щоб отримати інформацію та витиснути для себе максимум користі,

– мовив Жмайло.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше сказав, що чим більше поразок у 2022 – 2023 роках було у Росії, тим глибше посилювалася інтеграція Мінська й Пекіна.

Зараз Китай для Білорусі починав відігравати більшу роль й займати місце Москви, зокрема у наданні кредитів для підтримування самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка та його режиму.