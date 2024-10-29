Про це пише ISW. Зокрема, Китай цікавить досвід у використанні безпілотників.

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Що китайські військові могли вивчати у Білорусі

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Китай, ймовірно, вивчає бойовий досвід російських військ у війні проти України через співпрацю із Збройними силами Білорусі.

Командувач білоруських Сил спеціальних операцій генерал-майор Вадим Денисенко повідомив, що представники КНР, Узбекистану та Казахстану брали участь у військових навчаннях у Білорусі впродовж останніх трьох – чотирьох місяців.

За словами Денисенка, Китай цікавлять уроки, які білоруські військові отримали у зв'язку з війною в Україні, зокрема використання дронів, розмінування окопів та штурми будівель.

Нагадаємо, що китайські військові прибули до Білорусі 6 липня 2024 року. Вони мали взяти участь у так званому "спільному антитерористичному тренуванні", яке мало відбутися у період з 8 по 19 липня.