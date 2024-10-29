Об этом пишет ISW. В частности, Китай интересует опыт в использовании беспилотников.

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Что китайские военные могли изучать в Беларуси

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Китай, вероятно, изучает боевой опыт российских войск в войне против Украины через сотрудничество с Вооруженными силами Беларуси.

Командующий белорусских Сил специальных операций генерал-майор Вадим Денисенко сообщил, что представители КНР, Узбекистана и Казахстана участвовали в военных учениях в Беларуси в течение последних трех – четырех месяцев.

По словам Денисенко, Китай интересуют уроки, которые белорусские военные получили в связи с войной в Украине, в частности использование дронов, разминирования окопов и штурмы зданий.

Напомним, что китайские военные прибыли в Беларусь 6 июля 2024 года. Они должны были принять участие в так называемой "совместной антитеррористической тренировке", которая должна была состояться в период с 8 по 19 июля.