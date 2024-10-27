Как пишет для The Washington Post заведующий кафедрой политэкономии в Американском институте предпринимательства Николас Эберштадт, гипотеза "ужаса" Бехтоля это сценарий, что, вероятно, никогда не воплотится в жизнь, однако это именно то ужасающее последствие союзничества Москвы и Пхеньяна.

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Западные страны должны готовиться

По мнению эксперта, несмотря на то, как будет развиваться война в Украине дальше, Вашингтону все же придется понять новую политику после холодной войны из-за развертывания северокорейских сил для поддержки атаки "на западную демократию", которую Ким Чен Ын осуществляет так далеко от Пхеньяна.

Четыре агрессивные диктатуры – Россия, Китай, Иран и Северная Корея – сотрудничают в стратегическом плане, и их сотрудничество углубляется и становится все более согласованным. Три из них обладают ядерным оружием, а Иран стремится присоединиться к этому клубу,

– отмечает он.

Кроме того, историк Хэл Брэндс считает, что эти страны хоть и не образуют тесно скоординированного альянса, как НАТО, но они уже глубже интегрированы, как в экономическом, так и в военном плане, чем страны Оси времен Второй мировой войны.

Так, Китай и Россия субсидируют Северную Корею. Россия полагается на Китай в плане рынков сбыта, Иран – в плане БпЛА, а КНДР – в плане боевой техники и солдат. Иран получает от последней военные технологии и экономическое сотрудничество с Россией и Китаем.

"Мы должны понять, что война в Газе и Ливане против Израиля, которую ведут иранские прокси – это война России против Украины, как и война на Тайване, которую может развязать Китай в удобное для Пекина время. Неудачи на одном театре военных действий приведут к еще большим неудачам", – говорит Эберштадт.