Об этом пишет белорусское министерство обороны, информирует 24 Канал. Там рассказали детали прибытия военных из Китая.
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В Беларусь прибыли китайские военные
В оборонном ведомстве Беларуси сообщили, что в их республику прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.
Отмечается, что они примут участие в, как там указали, "совместной антитеррористической тренировке (учении)", которое состоится в период с 8 по 19 июля.
Совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск,
– говорится в сообщении.
В ведомстве также показали кадры, как встречали иностранных гостей. В частности, их встретили хлебом и солью, что видно на обнародованных фотографиях.
В Беларусь прибыли военные из Китая / Фото минобороны Беларуси