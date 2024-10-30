Китай делает ставку на Беларусь: какой информацией обмениваются страны

Китай, вероятно, изучает уроки, которые получили российские военные на войне в Украине, через вооруженные силы Беларуси. Сейчас Пекин делает ставку на Минск, поэтому усиление именно военного сотрудничества для КНР логично, как и для Беларуси.

В эфире 24 Канала исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, чему китайцы могут научиться у россиян, да еще и через белорусов.

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Чему хочет научиться Пекин

Глобальная китайская военная доктрина заключается в изучении не только уроков российско-украинской войны, а вообще всех конфликтов, которые вспыхивают в мире. Их интересует использование беспилотников, разминирования окопов, штурмы зданий, которые осуществляют российские войска. В частности, тактика капиллярных продвижений.

Китайская военная машина наращивает свои мощности. За последние 10 лет у Пекина огромные приросты военно-промышленного комплекса,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Белорусские военные тесно сотрудничают со страной-агрессором. С территории Беларуси российские войска осуществляли нападение на Украину. Поэтому Китай пытается углублять сотрудничество и получать для себя максимум информации.

Кроме того, министерство обороны России публиковало различные кадры совместных учений вооруженных сил России и КНР, которые необходимы для ведения современных войн.

Впрочем, в этом глобально заинтересованы ведущие страны мира, которые изучают опыт российско-украинской войны. В частности, мотивация Северной Кореи отправить войска в Украину в том, чтобы получить опыт современной высокотехнологичной войны.

Почему Китай усиливает сотрудничество с Россией

Китай со всеми странами, где возможно, пытается поддерживать контакт. Он развивает по миру свою глобальную агентурную сеть. Например, через гуманитарные мероприятия, когда крупные китайские компании объединяют вокруг себя активистов.

Поднебесная попросту пытается везде раскладывать свои яйца по корзинам для того, чтобы получить информацию и выжать для себя максимум пользы,

– сказал Жмайло.

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее сказал, что чем больше поражений в 2022 – 2023 годах было у России, тем глубже усиливалась интеграция Минска и Пекина.

Сейчас Китай для Беларуси начинал играть большую роль и занимать место Москвы, в частности в предоставлении кредитов для поддержания самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и его режима.