Піонтковий припустив, які умови міститиме китайський "мирний план"

Китай повідомив, що готує до річниці з початку повномасштабної війни "мирний план" для України та Росії. З двох тез, проголошених китайським дипломатом Ван І в Мюнхені, можна припустити, в чому полягатиме суть пропозиції Пекіну.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист і опозиціонер із США Андрій Піонтковський. Він переконаний, що в китайський "мирний план" міститиме певні поступки в бік Росії, від яких Україна категорично відмовиться.

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У виступі китайського дипломата Ван І Піонтковський виділив дві тези, які, імовірно, будуть пунктами китайського миротворчого плану, озвученого до 24 лютого.

Перше, Ван І підкреслив, що одним з китайських принципів в цій пропозиції буде територіальна цілісність держав. Китай протягом усієї повномасштабної війни наголошував, що він підтримує територіальну цілісність України.

Друге, Китай виступив за облік "законних стурбованостей усіх держав про свою безпеку". Піонтковський припустив, що мовилося про російську стурбованість через розширення НАТО.

Що може запропонувати Китай

Піонтковський вважає, що Китай напередодні річниці повномасштабного вторгнення може запропонувати повернутися до кордонів 1991 року. Росія виходить з території України, натомість Україна декларує свій нейтральний статус і відмову від НАТО.

Зразу відповідаю, що Україна категорично відмовиться від цього плану. Україна не віддасть ні одного відрізка своєї території, але тим більше не віддасть свою незалежність,

– додав мовець.

Він переконаний, що абсурдним буде відмовитися від свого суверенітету та можливості вибору союзів після усього, що пройшла Україна.

Піонтковський про "мирний план" Китаю: дивитись відео

Наслідки такої пропозиції

Піонтковський припустив, що китайці розуміють імовірну відповідь України. Однак позитив цієї пропозиції в тому, що вона матиме вирішальний вплив на свідомість російської верхівки і звичайного народу.

Якщо китайські товариші обговорюють ідею виводу окупаційного війська, нехай навіть з приємними для Москви обмеженнями, це стане величезним ударом особисто по Путіну і сигналом для мирової партії в Росії, яка б із задоволенням пішла з усіх українських територій,

– наголосив опозиціонер.