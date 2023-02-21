Пионтков предположил, какие условия будет содержать китайский "мирный план"
Китай сообщил, что готовит к годовщине с начала полномасштабной войны мирный план для Украины и России. Из двух тезисов, проговоренных китайским дипломатом Ван И в Мюнхене, можно предположить, в чем будет состоять суть предложения Пекина.
Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский. Он убежден, что в китайском "мирном плане" будут содержаться определенные уступки в сторону России, от которых Украина категорически откажется.
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В выступлении китайского дипломата Ван И Пионтковский выделил два тезиса, которые предположительно будут пунктами китайского миротворческого плана, озвученного до 24 февраля.
Первое, Ван И подчеркнул, что одним из китайских принципов в этом предложении будет территориальная целостность государств. Китай на протяжении всей полномасштабной войны подчеркивал, что он поддерживает территориальную целостность Украины.
Второе, Китай выступил за учет "законных озабоченностей всех государств о своей безопасности". Пионтковский предположил, что говорилось о российской озабоченности из-за расширения НАТО.
Что может предложить Китай
Пионтковский считает, что Китай в канун годовщины полномасштабного вторжения может предложить вернуться к границам 1991 года. Россия выходит с территории Украины, в то время как Украина декларирует свой нейтральный статус и отказ от НАТО.
Сразу отвечаю, что Украина категорически откажется от этого плана. Украина не отдаст ни одного отрезка своей территории, но тем более не отдаст свою независимость,
– добавил говорящий.
Он уверен, что абсурдным будет отказаться от своего суверенитета и возможности выбора союзов после всего, что прошла Украина.
Пионтковский о "мирном плане" Китая: смотреть видео
Последствия такого предложения
Пионтковский предположил, что китайцы понимают вероятный ответ Украины. Однако позитив этого предложения в том, что оно будет оказывать решающее влияние на сознание русской верхушки и обычного народа.
Если китайские товарищи обсуждают идею вывода оккупационного войска, пусть даже с приятными для Москвы ограничениями, это станет огромным ударом лично по Путину и сигналом для мировой партии в России, которая с удовольствием ушла бы со всех украинских территорий,
– подчеркнул оппозиционер.
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- Йенс Столтенберг заметил, что Кремль "хочет другой Европы", тогда как Пекин "внимательно следит, чтобы увидеть цену, которую платит Россия – или вознаграждение, которое она получает за свою агрессию".
- Дипломат Ван И заявил, что Китай не поддерживает войну в Украине: "Мы не хотим доливать масла к огню и не желаем иметь никаких выгод от кризиса. Мы хотим способствовать тому, чтобы найти мир. Мы на стороне мира и диалога".
- 21 февраля к годовщине широкомасштабного вторжения России в Украину выступит Си Цзиньпин, а в его речи будут прямые указания Путину.