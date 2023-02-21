Пионтков предположил, какие условия будет содержать китайский "мирный план"

Китай сообщил, что готовит к годовщине с начала полномасштабной войны мирный план для Украины и России. Из двух тезисов, проговоренных китайским дипломатом Ван И в Мюнхене, можно предположить, в чем будет состоять суть предложения Пекина.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский. Он убежден, что в китайском "мирном плане" будут содержаться определенные уступки в сторону России, от которых Украина категорически откажется.

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В выступлении китайского дипломата Ван И Пионтковский выделил два тезиса, которые предположительно будут пунктами китайского миротворческого плана, озвученного до 24 февраля.

Первое, Ван И подчеркнул, что одним из китайских принципов в этом предложении будет территориальная целостность государств. Китай на протяжении всей полномасштабной войны подчеркивал, что он поддерживает территориальную целостность Украины.

Второе, Китай выступил за учет "законных озабоченностей всех государств о своей безопасности". Пионтковский предположил, что говорилось о российской озабоченности из-за расширения НАТО.

Что может предложить Китай

Пионтковский считает, что Китай в канун годовщины полномасштабного вторжения может предложить вернуться к границам 1991 года. Россия выходит с территории Украины, в то время как Украина декларирует свой нейтральный статус и отказ от НАТО.

Сразу отвечаю, что Украина категорически откажется от этого плана. Украина не отдаст ни одного отрезка своей территории, но тем более не отдаст свою независимость,

– добавил говорящий.

Он уверен, что абсурдным будет отказаться от своего суверенитета и возможности выбора союзов после всего, что прошла Украина.

Пионтковский о "мирном плане" Китая: смотреть видео

Последствия такого предложения

Пионтковский предположил, что китайцы понимают вероятный ответ Украины. Однако позитив этого предложения в том, что оно будет оказывать решающее влияние на сознание русской верхушки и обычного народа.

Если китайские товарищи обсуждают идею вывода оккупационного войска, пусть даже с приятными для Москвы ограничениями, это станет огромным ударом лично по Путину и сигналом для мировой партии в России, которая с удовольствием ушла бы со всех украинских территорий,

– подчеркнул оппозиционер.