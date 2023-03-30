Китай враховує досвід Росії: чи наважиться Пекін напасти на Тайвань
Сі Цзіньпін заявив, що Китай готується до війни. Уряд держави оголосив про збільшення оборонного бюджету. Китайський лідер навряд чи наважиться напасти на Тайвань, бо добре бачить досвід Росії.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, країни Заходу – це єдині торговельні партнери Китаю, тому йти проти них для Пекіна невигідно.
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Китай добре подумає
Ступак зазначив, що Китай щорічно продає для США товарів на 560 мільярдів доларів, на таку ж суму у країни Європейського Союзу. Якщо Сі Цзіньпін наважиться напасти на Тайвань, то країни Заходу будуть вводити санкції проти КНР.
Якщо уявити собі, що Китай скаже американцям: "Все, починаємо з вами битися", то США заберуть своїх союзників. Зрозуміло, що Європейський Союз не стане на сторону Китаю,
– сказав експерт.
Ексспівробітник СБУ підкреслив, що Китай точно буде враховувати досвід Росії, яку відрізали від цивілізованого світу введенням санкцій.
"Китай поступово враховує досвід Росії. Я думаю, що КНР добре подумає перед тим, як розв’язувати активну війну. Так, протистояння з "рускіми братьями" проти Заходу може бути, але щодо реальної співпраці я не впевнений", – переконаний він.
Іван Ступак додав, що Китай не одразу відріжуть від Заходу. Однак вже зараз є переміщення компаній з Китаю до Індії.
Ступак про наміри Китаю напасти на Тайвань: дивіться відео
Китай готується до війни: що відомо
- Сі Цзіньпін заявив, що Китай готується до війни. Окрім того, уряд КНР оголосив про збільшення оборонного бюджету держави. На щорічному засіданні парламенту Китаю та його вищого політичного дорадчого органу в березні Сі розкрив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах. В одні з них навіть сказавши своїм генералам "сміливо воювати", повідомляють ЗМІ.
- Foreign Affairs зазначає, що уряд вже оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету Китаю, який подвоївся за останнє десятиліття. Окрім того, заявили про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна.
- Також в останні місяці Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки та нові офіси "Мобілізації національної оборони" по всій країні.
- ЗМІ зазначають, поки рано говорити напевно, що саме означають такі події. Конфлікт не є певним або неминучим. Однак, у Пекіні щось змінилося, що політики та бізнес-лідери в усьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати.