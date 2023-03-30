Китай учитывает опыт России: решится ли Пекин напасть на Тайвань
Си Цзиньпин заявил, что Китай готовится к войне. Правительство государства объявило об увеличении оборонного бюджета. Китайский лидер вряд ли решится напасть на Тайвань, потому что хорошо видит опыт России.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, страны Запада – это единственные торговые партнеры Китая, поэтому идти против них для Пекина невыгодно.
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Китай хорошо подумает
Ступак отметил, что Китай ежегодно продает для США товаров на 560 миллиардов долларов, на такую же сумму в страны Европейского Союза. Если Си Цзиньпин решится напасть на Тайвань, страны Запада будут вводить санкции против КНР.
Если представить себе, что Китай скажет американцам: "Все, начинаем с вами драться", то США заберут своих союзников. Понятно, что Европейский Союз не станет на сторону Китая,
– сказал эксперт.
Экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что Китай точно будет учитывать опыт России, которую отрезали от цивилизованного мира введением санкций.
"Китай постепенно учитывает опыт России. Я думаю, что КНР хорошо подумает перед тем, как развязывать активную войну. Да, противостояние с "русскими братьями" против Запада может быть, но относительно реального сотрудничества я не уверен", – убежден он.
Иван Ступак добавил, что Китай не сразу отрежут от Запада. Однако уже сейчас есть перемещение компаний из Китая в Индию.
Ступак о намерениях Китая напасть на Тайвань: смотрите видео
Китай готовится к войне: что известно
- Си Цзиньпин заявил, что Китай готовится к войне. Кроме того, правительство КНР объявило об увеличении оборонного бюджета государства. На ежегодном заседании парламента Китая и его высшего политического совещательного органа в марте Си раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах. В одни из них даже сказав своим генералам "смело воевать", сообщают СМИ.
- Foreign Affairs отмечает, что правительство уже объявило об увеличении на 7,2% оборонного бюджета Китая, который удвоился за последнее десятилетие. Кроме того, заявили о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.
- Также в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива и новые офисы "Мобилизации национальной обороны" по всей стране.
- СМИ отмечают, пока рано говорить наверняка, что означают такие события. Конфликт не является определенным или неизбежным. Однако в Пекине что-то изменилось, что политики и бизнес-лидеры по всему миру не могут позволить себе игнорировать.