Впрочем, Киеву не стоит слишком сближаться с Пекином. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Николай Давыдюк.

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Как Украине выстроить диалог с Китаем

Здесь есть очень простой секрет,

– сказал Давыдюк.

Так, Китай умеет работать с Западом. Соединенные Штаты и Евросоюз являются мощными партнерами Китая, включая товарооборот на триллионы долларов. Для этого Пекину даже не нужно "становиться в непонятные позы", как просит российский диктатор Владимир Путин.

В то же время, Запад не стал китайским, то есть там нет засилья китайских чиновников на топ-должностях или влияния на культуру. А есть нормальное сотрудничество.

"Это и должно быть позицией Украины. Нам нужно сказать Китаю, что мы западное государство и не будем менять позицию", – заметил политолог.

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Политолог подчеркнул, что Киев должен продолжать просить о встрече Владимира Зеленского с Си Цзиньпином. В то же время нужно показать Китаю, что мы понимаем и принимаем их традиции, культуру прочее. Этот легкий намек может "сыграть" больше, чем письма дипломатов, что мы готовы к диалогу.

Однако не должно быть сближения с Китаем – должен быть выстроен нормальный взаимовыгодный диалог. Более того, позиция Украины очень проста – Пекин не должен вмешиваться. В отличие от позиции России, которой от КНР требуются и войска, и техника.

Разница этих двух предложений просто колоссальна. Так что Си есть над чем подумать, а Украине нужно учиться говорить с неудобными и невыгодными партнерами,

– отметил Давыдюк.

По его мнению, также следует дать Китаю месседж, что он может "поживиться", если в России произойдет переворот. В таком случае он может скорее получить Сибирь.

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