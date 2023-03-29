Утім, Києву не варто занадто зближатися з Пекіном. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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Як Україні вибудувати діалог з Китаєм

Тут є дуже простий секрет,

– сказав Давидюк.

Так, Китай вміє працювати із Заходом. Сполучені Штати та Євросоюз є потужними партнерами Китаю, зокрема мають товарообіг на трильйони доларів. Для цього Пекіну навіть не треба "ставати у незрозумілі пози" як просить російський диктатор Владімір Путін.

Водночас Захід не став китайським, тобто там немає засилля китайських чиновників на топпосадах або впливу на культуру. А є нормальна співпраця.

"Це і має бути позицією України. Нам треба сказати Китаю, що ми – західна держава й не змінюватимемо позицію", – зауважив політолог.

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Києву треба "дорослі" відносини з Пекіном

Політолог підкреслив, що Київ має продовжувати просити про зустріч Володимира Зеленського із Сі Цзіньпіном. Водночас треба показати Китаю, що ми розуміємо та приймаємо їхні традиції, культуру тощо. Цей легкий натяк може "зіграти" більше, ніж листи дипломатів, що ми готові до діалогу.

Однак не повинно бути зближення з Китаєм – має бути вибудуваний нормальний взаємовигідний діалог. Ба більше, позиція України є дуже простою – Пекін не має втручатися. На відміну від позиції Росії, якій від КНР треба і війська, і техніка.

Різниця цих двох пропозицій просто колосальна. Тож Сі є над чим подумати, а Україні треба вчитися говорити з незручними та невигідними партнерами,

– зазначив Давидюк.

На його думку, також варто дати Китаю меседж, що він може "поживитися", якщо в Росії станеться переворот. У такому випадку він може швидше отримати Сибір.

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