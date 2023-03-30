Такое мнение в эфире 24 Канала выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, страны Запада – это единственные торговые партнеры Китая, поэтому идти против них для Пекина невыгодно.

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Китай хорошо подумает

Ступак отметил, что Китай ежегодно продает для США товаров на 560 миллиардов долларов, на такую же сумму в страны Европейского Союза. Если Си Цзиньпин решится напасть на Тайвань, страны Запада будут вводить санкции против КНР.

Если представить себе, что Китай скажет американцам: "Все, начинаем с вами драться", то США заберут своих союзников. Понятно, что Европейский Союз не станет на сторону Китая,

– сказал эксперт.

Экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что Китай точно будет учитывать опыт России, которую отрезали от цивилизованного мира введением санкций.

"Китай постепенно учитывает опыт России. Я думаю, что КНР хорошо подумает перед тем, как развязывать активную войну. Да, противостояние с "русскими братьями" против Запада может быть, но относительно реального сотрудничества я не уверен", – убежден он.

Иван Ступак добавил, что Китай не сразу отрежут от Запада. Однако уже сейчас есть перемещение компаний из Китая в Индию.

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