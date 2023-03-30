Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, країни Заходу – це єдині торговельні партнери Китаю, тому йти проти них для Пекіна невигідно.
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Китай добре подумає
Ступак зазначив, що Китай щорічно продає для США товарів на 560 мільярдів доларів, на таку ж суму у країни Європейського Союзу. Якщо Сі Цзіньпін наважиться напасти на Тайвань, то країни Заходу будуть вводити санкції проти КНР.
Якщо уявити собі, що Китай скаже американцям: "Все, починаємо з вами битися", то США заберуть своїх союзників. Зрозуміло, що Європейський Союз не стане на сторону Китаю,
– сказав експерт.
Ексспівробітник СБУ підкреслив, що Китай точно буде враховувати досвід Росії, яку відрізали від цивілізованого світу введенням санкцій.
"Китай поступово враховує досвід Росії. Я думаю, що КНР добре подумає перед тим, як розв’язувати активну війну. Так, протистояння з "рускіми братьями" проти Заходу може бути, але щодо реальної співпраці я не впевнений", – переконаний він.
Іван Ступак додав, що Китай не одразу відріжуть від Заходу. Однак вже зараз є переміщення компаній з Китаю до Індії.
Ступак про наміри Китаю напасти на Тайвань: дивіться відео
Китай готується до війни: що відомо
- Сі Цзіньпін заявив, що Китай готується до війни. Окрім того, уряд КНР оголосив про збільшення оборонного бюджету держави. На щорічному засіданні парламенту Китаю та його вищого політичного дорадчого органу в березні Сі розкрив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах. В одні з них навіть сказавши своїм генералам "сміливо воювати", повідомляють ЗМІ.
- Foreign Affairs зазначає, що уряд вже оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету Китаю, який подвоївся за останнє десятиліття. Окрім того, заявили про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна.
- Також в останні місяці Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки та нові офіси "Мобілізації національної оборони" по всій країні.
- ЗМІ зазначають, поки рано говорити напевно, що саме означають такі події. Конфлікт не є певним або неминучим. Однак, у Пекіні щось змінилося, що політики та бізнес-лідери в усьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати.