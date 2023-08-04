Китай може взяти участь у саміті в Саудівській Аравії: мета доволі егоїстична
Є інформація, що Китай може долучитись до саміту у Саудівській Аравії щодо миру в Україні. Однак не варто поспішати з висновками, що Пекін змінив свою позицію. КНР хоче зберігати особливі відносини з Росією, але дати сигнал країні-агресорці, що руйнування зернової угоди та затягування війни йде всупереч інтересам Китаю.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко. Поки нема офіційного підтвердження Китаю про участь у саміті щодо миру в Україні, який відбудеться у Саудівській Аравії.
До теми Китай переглядає політику щодо України і візьме участь у перемовинах в Саудівській Аравії, – WSJ
Інтереси Китаю
Як переконаний Володимир Фесенко, якщо Китай дійсно буде брати участь у саміті, то це означає, що Пекін не хоче стоять осторонь, але при цьому бажає зберігати самостійність дій. У такий спосіб КНР зможе зокрема контролювати процес миротворчих ініціатив Глобального Півдня.
У Китаю є свої інтереси. Китай зберігатиме відносини з Росією. Цілком вірогідно, що у Пекіні є незадоволення діями Росії, затягуванням війни, руйнуванням зернової угоди. Можливо, це сигнал росіянам, що їхні агресивні дії, які руйнують міжнародну торгівлю та продовольчу безпеку, йдуть всупереч інтересам Китаю,
– припустив він.
На думку політолога, участь Китаю у саміті може посилити шанси на успіх української ініціативи щодо Глобального саміту миру.
Фесенко про ймовірну участь Китаю у саміті: дивіться відео
Китай може взяти участь у саміті щодо миру в Україні
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч радників лідерів держав щодо формули миру президента Володимира Зеленського відбудеться в Саудівській Аравії. За його словами, її проведуть незабаром. Перша зустріч в такому форматі пройшла в червні у Копенгагені.
- Видання The Wall Street Journal написало, що китайська делегація може взяти участь у зустрічі щодо миру в Україні, яку організовує Саудівська Аравія. Останні події, пов'язані з Росією, ймовірно, посіяли у керівництві КНР сумніви щодо Москви. Спроба перевороту вагнерівців показала, якою крихкою є влада Путіна, а вихід Росії із зернової угоди завдав удару по самому Китаю.
- Ймовірно, Китай переглядає політику щодо України. Пекін підозрюють у підтримці Росії, тому Китай нібито готовий обговорити мирний план України, який протилежний пропозиціям КНР. Пекін не брав участі у подібних консультаціях щодо України, які організовувала Данія, однак цілком можливо, що делегація на чолі зі спецпредставником Лі Хуеєм приїде до Саудівської Аравії на зустріч.
- Крім того, якщо вірити даним ЗМІ, то у Саудівській Аравії зустрінуться представники США, Китаю, Японії, Індії, Чилі, Мексики, Бразилії, Польщі, Великої Британії і ще двох десятків держав. Основна тема перемовин – бачення миру в Україні.