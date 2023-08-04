Китай может принять участие в саммите в Саудовской Аравии: цель довольно эгоистическая

Есть информация, что Китай может присоединиться к саммиту в Саудовской Аравии относительно мира в Украине. Однако не следует торопиться с выводами, что Пекин изменил свою позицию. КНР хочет сохранять особые отношения с Россией, но дать сигнал стране-агрессорке, что разрушение зернового соглашения и затягивание войны идет вопреки интересам Китая.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко. Пока нет официального подтверждения Китая об участии в саммите относительно мира в Украине, который состоится в Саудовской Аравии.

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Интересы Китая

Как убежден Владимир Фесенко, если Китай действительно будет участвовать в саммите, то это означает, что Пекин не хочет стоять в стороне, но при этом желает сохранять самостоятельность действий. Таким образом КНР сможет в частности контролировать процесс миротворческих инициатив Глобального Юга.

У Китая есть свои интересы. Китай будет сохранять отношения с Россией. По всей вероятности, в Пекине есть недовольство действиями России, затягиванием войны, разрушением зернового соглашения. Возможно, это сигнал россиянам, что их агрессивные действия, разрушающие международную торговлю и продовольственную безопасность, идут вопреки интересам Китая,

– предположил он.

По мнению политолога, участие Китая в саммите может усилить шансы на успех украинской инициативы по Глобальному саммиту мира.

Фесенко о вероятном участии Китая в саммите: смотрите видео

Китай может принять участие в саммите по миру в Украине