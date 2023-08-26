Пряма військова допомога: як Китай поставляє Росії зброю через Казахстан

Через Казахстан Китаю чи не найлегше поставляти зброю до Росії. Тож Пекін не цурається обирати цей шлях для поставок вантажів до країни-агресорки.

Військова допомога Китаю для Росії є цілком очевидною, однак у світі на це фактично ніяк не реагують. Про це 24 Каналу розповів казахстанський політик Мухтар Аблязов, пояснивши, що ставлення до диктаторських країн має бути суворим та однозначним.

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Все очевидно

На посилення співпраці Китаю та Росії вказує і суттєвий ріст імпорту.

Зараз триває пошук доказів, мовляв, чи постачав щось Китай до Росії. Але цього навіть робити не потрібно, ми це бачимо попутно. Найголовніше – це економіка. Якщо вона має достатні ресурси, то здатна фінансувати військові дії,

– наголосив Мухтар Аблязов.

Є дані з Міжнародного валютного фонду та інших західних інституцій про те, що економіка Росії поступово зростає. Зокрема, ростиме на 2% в рік.

"Цей ріст дає можливість Росії фінансувати війну. Це найголовніша проблема, не потрібно шукати якісь танки, що поставляє Китай, а він поставляє. Китай підтримує на плаву російську економіку, купуючи нафту на газ", – зауважив Аблязов.

Лише за цей рік імпорт з боку Китаю зріс на 73%, а загальний товарообіг з Росією – на 36%. Власне, навіть побачивши ці цифри, зрозуміло, що друга економіка світу вливає гігантські ресурси у країну-агресора.

"За всіма статистичними даними Китай прямо допомагає Росії, купує нафту, поставляє товари, які дозволяють економіці Росії рости та фінансувати військові потреби для війни проти України", – наголосив політик.

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Ставлення має бути однозначним

Китай, цілком очевидно, не є нейтральною стороною у війні Росії проти України. Однак ставлення світової спільноти до нього досі неоднозначне.

Сьогодні Китай "хороший", бо зробив заяву і з'явився на саміті Глобального Півдня. Потім виявилось, що Китай проводить військові навчання з Росією, тому знову "поганий". Це непослідовна позиція щодо диктаторських країн,

– зауважив Аблязов.

На думку казахстанського політика, диктаторські країни допомагають іншим диктаторським, демократичні – також об'єднуються. Тож шукати конкретних доказів, аби зловити Китай "на гарячому" навіть не потрібно. Наперед можна розуміти, що ця допомога буде і є вже зараз.

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