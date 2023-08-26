Прямая военная помощь: как Китай поставляет России оружие через Казахстан

Из-за Казахстана Китаю очень удобно поставлять оружие в Россию. Поэтому Пекин не отказывается выбирать этот путь для поставок грузов в страну-агрессорку.

Военная помощь Китая для России вполне очевидна, однако в мире на это фактически никак не реагируют. Об этом 24 Каналу рассказал казахстанский политик Мухтар Аблязов, объяснив, что отношение к диктаторским странам должно быть строгим и однозначным.

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Все очевидно

К усилению сотрудничества Китая и России указывает и существенный рост импорта.

Сейчас идет поиск доказательств, мол, появился ли Китай в Россию. Но этого даже делать не нужно, мы это видим попутно. Самое главное – это экономика. Если она имеет достаточные ресурсы, то способна финансировать военные действия,

– подчеркнул Мухтар Аблязов.

Имеются данные из Международного валютного фонда и других западных институций о том, что экономика России постепенно растет. В частности, будет расти на 2% в год.

"Этот рост дает возможность России финансировать войну. Это самая главная проблема, не нужно искать какие-то танки, которые поставляет Китай, а он поставляет. Китай поддерживает на плаву российскую экономику, покупая нефть на газ", – отметил Аблязов.

Только за этот год импорт со стороны Китая вырос на 73%, а общий товарооборот с Россией – на 36%. Собственно, даже при виде этих цифр понятно, что вторая экономика мира вливает гигантские ресурсы в страну-агрессора.

"По всем статистическим данным Китай прямо помогает России, покупает нефть, поставляет товары, позволяющие экономике России расти и финансировать военные потребности для войны против Украины", – подчеркнул политик.

Мухтар Аблязов о военной помощи Китая: смотрите видео

Отношение должно быть однозначным

Китай, очевидно, не является нейтральной стороной в войне России против Украины. Однако отношение мирового сообщества к нему до сих пор неоднозначно.

Сегодня Китай "хороший", потому что сделал заявление и появился на саммите Глобального Юга. Затем оказалось, что Китай проводит военные учения с Россией, поэтому снова "плохой". Это непоследовательная позиция по отношению к диктаторским странам,

– заметил Аблязов.

По мнению казахстанского политика, диктаторские страны помогают другим диктаторским, демократические – тоже объединяются. Поэтому искать конкретные доказательства, чтобы поймать Китай "на горячем" даже не нужно. Заранее можно понимать, что эта помощь будет уже сейчас.

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