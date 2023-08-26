Военная помощь Китая для России вполне очевидна, однако в мире на это фактически никак не реагируют. Об этом 24 Каналу рассказал казахстанский политик Мухтар Аблязов, объяснив, что отношение к диктаторским странам должно быть строгим и однозначным.
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Все очевидно
К усилению сотрудничества Китая и России указывает и существенный рост импорта.
Сейчас идет поиск доказательств, мол, появился ли Китай в Россию. Но этого даже делать не нужно, мы это видим попутно. Самое главное – это экономика. Если она имеет достаточные ресурсы, то способна финансировать военные действия,
– подчеркнул Мухтар Аблязов.
Имеются данные из Международного валютного фонда и других западных институций о том, что экономика России постепенно растет. В частности, будет расти на 2% в год.
"Этот рост дает возможность России финансировать войну. Это самая главная проблема, не нужно искать какие-то танки, которые поставляет Китай, а он поставляет. Китай поддерживает на плаву российскую экономику, покупая нефть на газ", – отметил Аблязов.
Только за этот год импорт со стороны Китая вырос на 73%, а общий товарооборот с Россией – на 36%. Собственно, даже при виде этих цифр понятно, что вторая экономика мира вливает гигантские ресурсы в страну-агрессора.
"По всем статистическим данным Китай прямо помогает России, покупает нефть, поставляет товары, позволяющие экономике России расти и финансировать военные потребности для войны против Украины", – подчеркнул политик.
Мухтар Аблязов о военной помощи Китая: смотрите видео
Отношение должно быть однозначным
Китай, очевидно, не является нейтральной стороной в войне России против Украины. Однако отношение мирового сообщества к нему до сих пор неоднозначно.
Сегодня Китай "хороший", потому что сделал заявление и появился на саммите Глобального Юга. Затем оказалось, что Китай проводит военные учения с Россией, поэтому снова "плохой". Это непоследовательная позиция по отношению к диктаторским странам,
– заметил Аблязов.
По мнению казахстанского политика, диктаторские страны помогают другим диктаторским, демократические – тоже объединяются. Поэтому искать конкретные доказательства, чтобы поймать Китай "на горячем" даже не нужно. Заранее можно понимать, что эта помощь будет уже сейчас.
Китай вооружает Россию: что известно
- Недавно издание The Telegraph провело расследование, в котором определили, что Китай еще до начала полномасштабного вторжения поставлял России вооружение. Речь идет, в частности, о поставке компании Shantou Honghu Plastics из Китая – тысячи дронов в Россию за два месяца до большой войны.
- Более того, предоставляли России даже два вертолета. Зафиксировали такой "подарок" через четыре дня после начала полномасштабного вторжения.
- Кроме этого, с начала 2022 года и до первого квартала 2023 года китайские фирмы присылали оптические прицелы более 50 российским компаниям. Их предназначение пытались скрыть, мол, это средства для охоты. Но расследователи уверены, что они использовались именно в боевых действиях.