Плата за дружбу з Китаєм: Росія може втратити не лише свій вплив, а й території

Пекін поступово витісняє Росію з Центральної Азії і, як найбільший помічник з обходом санкцій, робить Кремль залежним від себе. Це може позначитися на чинних кордонах між країною-агресоркою і Китаєм.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. На його думку, Китай промацує готовність Росії до територіальних поступок.

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Про що свідчать нові мапи Китаю

На новій, офіційно затвердженій мапі Китаю Великий Уссурійський острів зобразили повністю китайським попри те, що за угодою 2008 року він є розділеним навпіл між двома країнами. Натяк Пекіна є більш ніж прозорим, і в майбутньому преценденти можуть стати постійною практикою.

"Китай буде крок за кроком заявляти про свої права на окремі ділянки російської території. І що більш безпорадною стане Росія в наслідок військових поразок в Україні, тим жорсткішою ставатиме позиція Китаю", – переконаний Фесенко.

Китай просто забиратиме своє, диктуючи свої правила та умови. Прикладом цього може слугувати зменшення впливу Росії на центральноазійські країни на користь Китаю. Один російський пропагандист влучно назвав це "платою за дружбу з Китаєм", яка ніколи не буває безкоштовною.

Росія прагла повернути собі свою колишню велич і кинути виклик Європі, а тепер вона перетворюється на китайську маріонетку й буде змушена грати за його правилами.

Китай не здатен вирішити економічні проблеми Росії

: щоб підтвердити свою залежність від Китаю, Росія розпорядилася "масово вивчати китайську мову" в університетах.

Росія намагається продемонструвати, що нібито китайський юань є важливішим за американський долар. От тільки реальність виявилася трошечки іншою.

Колотнеча з курсом російського рубля, який цього місяця впав до 100 одиниць за долар, є свідченням дисбалансу в торгівлі з Китаєм, а також – незгоди країн-партнерок платити Росії рублями, що суттєво посилювало б надійність рубля.

"Росія змушена продавати свою нафту за індійські рупії та інші валюти країн Сходу. А потім виявляється, що ці валюти немає, куди витратити, адже на міжнародному ринку ними практично не користуються. Це провокує валютний дисбаланс всередині Росії через нестачу долара США (найзатребуванішої валюти світу – 24 Канал)", – переконаний Фесенко.

Володимир Фесенко про геополітичні виклики Росії: дивіться відео

Росія прагнула "дедоларизації" своєї економіки, але тепер вона розплачується за розв'язану війну й руйнування зв'язків з західними країнами. Вона може хизуватися тим, що Китай – її головний партнер, але російська економіка від цього лише втрачає.

Як Росія намагається втримати себе на плаву