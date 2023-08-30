Плата за дружбу с Китаем: Россия может потерять не только свое влияние, но и территории

Пекин постепенно вытесняет Россию из Центральной Азии и, как крупнейший помощник с обходом санкций, делает Кремль зависимым от себя. Это может сказаться на действующих границах между страной-агрессоркой и Китаем.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его мнению, Китай прощупывает готовность России к территориальным уступкам.

Смотрите также Прямая военная помощь: как Китай поставляет России оружие через Казахстан

О чем свидетельствуют новые карты Китая

На новой, официально утвержденной карте Китая Большой Уссурийский остров изобразили полностью китайским, несмотря на то, что по соглашению 2008 года он разделен пополам между двумя странами. Намек Пекина более чем прозрачный, и в будущем прецеденты могут стать постоянной практикой.

"Китай будет шаг за шагом заявлять о своих правах на отдельные участки российской территории. И чем беспомощнее станет Россия в результате военных поражений в Украине, тем жестче станет позиция Китая", – убежден Фесенко.

Китай будет просто забирать свое, диктуя свои правила и условия. Примером этого может служить уменьшение влияния России на центральноазиатские страны в пользу Пекина. Один российский пропагандист довольно точно назвал это "платой за дружбу с Китаем", ведь она никогда не бывает бесплатной.

Россия стремилась вернуть себе свое былое величие и бросить вызов Европе, а теперь она превращается в китайскую марионетку и будет вынуждена играть по его правилам.

Китай не способен решить экономические проблемы России

: чтобы подтвердить свою зависимость от Китая, Россия распорядилась "массово изучать китайский язык" в университетах

Россия пытается продемонстрировать, что якобы китайский юань важнее американского доллара. Вот только реальность оказалась немного другой.

Потасовка с курсом российского рубля, который в этом месяце упал до 100 единиц за доллар, является свидетельством дисбаланса в торговле с Китаем, а также несогласия стран-партнерок платить России рублями, что существенно усиливало бы надежность рубля.

"Россия вынуждена продавать свою нефть за индийские рупии и другие валюты стран Востока. А потом оказывается, что эти валюты некуда потратить, ведь на международном рынке ими практически не пользуются. Это провоцирует валютный дисбаланс внутри России из-за нехватки доллара США (самой востребованной валюты мира – 24 Канал)", – убежден Фесенко.

Владимир Фесенко о геополитических вызовах России: смотрите видео

Россия стремилась к "дедолларизации" своей экономики, но теперь она расплачивается за развязанную войну и разрушение связей с западными странами. Она может кичиться тем, что Китай – ее главный партнер, но российская экономика от этого только теряет.

Как Россия пытается удержать себя на плаву