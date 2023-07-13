Китай – виклик, Росія – загроза: що це означає з точки зору Заходу
У США і Європі переглянули стратегію щодо Китаю задля зменшення його впливу на ринку. Захід прагне розділити умовний альянс Китаю та Росії, щоб впоратися з ними поодинці.
Про це 24 каналу сказав політолог-міжнародник Руслан Осипенко. Як відомо, у комюніке саміту НАТО було закріплено тези про виклики інтересам і безпеці Альянсу з боку Китаю.
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"Результатом саміту НАТО став сигнал до перемовин США з Китаєм. Як на мене, готується зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна", – зазначив Осипенко.
Розвиток відносин з Китаєм пов'язаний також з Росією, яка потрапила в його залежність. У цьому контексті особливо гостро постає російсько-українська війна.
Що цьому передувало
У Вільнюсі завершився саміт НАТО. Комюніке містить заяву про те, що поглиблення стратегічного партнерства між КНР та Росією і їхні спроби "підірвати міжнародний порядок" суперечать цінностям та інтересам Альянсу.
Китай відповів, що зміст комюніке спотворює політику та позицію країни. До того ж він виступив проти будь-яких спроб НАТО розширити свій вплив на Азійсько-Тихоокеанський регіон. Тобто, Пекін проти вступу України до Альянсу.
Відносини США та Китаю: останні новини
- Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув 18 червня до Пекіна з офіційним візитом. Він спробував налагодити комунікацію з Китаєм, зокрема щодо війни в Україні.
- Однак крига у відносинах країн навряд чи скресне. Пекін може внутрішньо готуватися до відкритого конфлікту з вільним світом.
- На цьогорічному "Діалозі Шангрі-Ла" Китай відверто звинуватив Захід у розпалюванні нової холодної війни та нападі Росії на Україну.
- Перед цим Пекін вдався до провокацій у Тайванській протоці. Китайський військовий корабель перетнув перед американським есмінцем чутливу водну артерію.