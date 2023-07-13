Китай – вызов, Россия – угроза: что это значит с точки зрения Запада
В США и Европе пересмотрели стратегию насчет Китая для уменьшения его влияния на рынке. Запад стремится разделить условный союз Китая и России, чтобы справиться с ними в одиночку.
Об этом 24 каналу сказал политолог-международник Руслан Осипенко. Как известно, в коммюнике саммита НАТО были закреплены тезисы о вызовах интересам и безопасности Альянса со стороны Китая.
Вашему вниманию Истерика показала эффективность саммита НАТО: согласится ли Китай на мольбы России о помощи
"Результатом саммита НАТО стал сигнал к переговорам США с Китаем. По-моему, готовится встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина", – отметил Осипенко.
Развитие отношений с Китаем связано также с Россией, которая попала в его зависимость. В этом контексте особенно остро предстает российско-украинская война.
Что этому предшествовало
В Вильнюсе завершился саммит НАТО. Коммюнике содержит заявление о том, что углубление стратегического партнерства между КНР и Россией и их попытки "подорвать международный порядок" противоречат ценностям и интересам Альянса.
Китай ответил, что содержание коммюнике искажает политику и позицию страны. К тому же, он выступил против любых попыток НАТО расширить свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион. То есть, Пекин против вступления Украины в Альянс.
Отношения США и Китая: последние новости
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл 18 июня в Пекин с официальным визитом. Он попробовал наладить коммуникацию с Китаем, в частности о войне в Украине.
- Однако лед в отношениях стран вряд ли тронется. Пекин может внутренне готовиться к открытому конфликту со свободным миром.
- На "Диалоге Шангри-Ла" Китай откровенно обвинил Запад в разжигании новой холодной войны и нападении России на Украину.
- Перед этим Пекин прибег к провокациям в Тайванском проливе. Китайский военный корабль пересек перед американским эсминцем чувствительную водную артерию.