Про це 24 каналу сказав політолог-міжнародник Руслан Осипенко. Як відомо, у комюніке саміту НАТО було закріплено тези про виклики інтересам і безпеці Альянсу з боку Китаю.

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"Результатом саміту НАТО став сигнал до перемовин США з Китаєм. Як на мене, готується зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна", – зазначив Осипенко.

Розвиток відносин з Китаєм пов'язаний також з Росією, яка потрапила в його залежність. У цьому контексті особливо гостро постає російсько-українська війна.

Що цьому передувало

У Вільнюсі завершився саміт НАТО. Комюніке містить заяву про те, що поглиблення стратегічного партнерства між КНР та Росією і їхні спроби "підірвати міжнародний порядок" суперечать цінностям та інтересам Альянсу.

Китай відповів, що зміст комюніке спотворює політику та позицію країни. До того ж він виступив проти будь-яких спроб НАТО розширити свій вплив на Азійсько-Тихоокеанський регіон. Тобто, Пекін проти вступу України до Альянсу.

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