Об этом 24 каналу сказал политолог-международник Руслан Осипенко. Как известно, в коммюнике саммита НАТО были закреплены тезисы о вызовах интересам и безопасности Альянса со стороны Китая.

Вашему вниманию Истерика показала эффективность саммита НАТО: согласится ли Китай на мольбы России о помощи

"Результатом саммита НАТО стал сигнал к переговорам США с Китаем. По-моему, готовится встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина", – отметил Осипенко.

Развитие отношений с Китаем связано также с Россией, которая попала в его зависимость. В этом контексте особенно остро предстает российско-украинская война.

Что этому предшествовало

В Вильнюсе завершился саммит НАТО. Коммюнике содержит заявление о том, что углубление стратегического партнерства между КНР и Россией и их попытки "подорвать международный порядок" противоречат ценностям и интересам Альянса.

Китай ответил, что содержание коммюнике искажает политику и позицию страны. К тому же, он выступил против любых попыток НАТО расширить свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион. То есть, Пекин против вступления Украины в Альянс.

Отношения США и Китая: последние новости