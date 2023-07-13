Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, в Кремле понимают, что Украина будет получать от Запада помощь столько, сколько нужно, чтобы окончательно победить Россию в войне.

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Истерия Кремля из-за гарантий безопасности для Украины

Рейтерович отметил, что подписанная со странами "Большой семерки" декларация на поддержку нашего государства – это тот максимум, который Украина могла получить в настоящее время на саммите НАТО.

Свидетельством его эффективности и реально практической ценности является мгновенная истерическая реакция России, которая вцепилась именно в гарантии безопасности,

– сказал политолог.

Он отметил, что в российских пабликах сейчас активно обсуждается данный вопрос. Ведь там понимают, что речь идет о гарантиях для Украины получать помощь столько, сколько нужно, чтобы окончательно победить Россию в войне.

Рейтерович сказал, может ли Китай усилить помощь России после саммита НАТО: смотрите видео

Согласится ли Китай усилить помощь России

Политолог считает, что Китай не согласится помогать больше Москве в войне против Украины. Потому что первой страной, нарушившей принципы неделимости безопасности, была именно Россия.

По его словам, Китай, конечно же, будет реагировать на произошедшее на саммите в Вильнюсе. Так, со стороны Пекина уже звучали заявления по поводу обвинений в опасности. Но он будет делать это, прежде всего, в своем регионе, где у него есть интересы.

Китай явно не будет это делать, очень усиливая как-то поддержку России,

– заявил Рейтерович.

По его мнению, Китай максимально устраивает ситуация, которая сейчас сложилась с Россией. В настоящее время он усиливает присутствие в Центральной Азии, Тихоокеанском регионе, что также обсуждали на саммите НАТО.

Поэтому, резюмировал политолог, Китаю сейчас хватает своих вопросов, в своей сфере влияния. Россия там стоит на третьем, возможно, и четвертом месте.

Важно! Саммит НАТО в Вильнюсе еще раз продемонстрировал провалы России. Аналитики Института изучения войны обратили внимание, что саммит продемонстрировал поражение целей Кремля, якобы ставших причиной полномасштабного вторжения в Украину.

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