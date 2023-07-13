Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, в Кремле понимают, что Украина будет получать от Запада помощь столько, сколько нужно, чтобы окончательно победить Россию в войне.
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Истерия Кремля из-за гарантий безопасности для Украины
Рейтерович отметил, что подписанная со странами "Большой семерки" декларация на поддержку нашего государства – это тот максимум, который Украина могла получить в настоящее время на саммите НАТО.
Свидетельством его эффективности и реально практической ценности является мгновенная истерическая реакция России, которая вцепилась именно в гарантии безопасности,
– сказал политолог.
Он отметил, что в российских пабликах сейчас активно обсуждается данный вопрос. Ведь там понимают, что речь идет о гарантиях для Украины получать помощь столько, сколько нужно, чтобы окончательно победить Россию в войне.
Рейтерович сказал, может ли Китай усилить помощь России после саммита НАТО: смотрите видео
Согласится ли Китай усилить помощь России
Политолог считает, что Китай не согласится помогать больше Москве в войне против Украины. Потому что первой страной, нарушившей принципы неделимости безопасности, была именно Россия.
По его словам, Китай, конечно же, будет реагировать на произошедшее на саммите в Вильнюсе. Так, со стороны Пекина уже звучали заявления по поводу обвинений в опасности. Но он будет делать это, прежде всего, в своем регионе, где у него есть интересы.
Китай явно не будет это делать, очень усиливая как-то поддержку России,
– заявил Рейтерович.
По его мнению, Китай максимально устраивает ситуация, которая сейчас сложилась с Россией. В настоящее время он усиливает присутствие в Центральной Азии, Тихоокеанском регионе, что также обсуждали на саммите НАТО.
Поэтому, резюмировал политолог, Китаю сейчас хватает своих вопросов, в своей сфере влияния. Россия там стоит на третьем, возможно, и четвертом месте.
Больше о саммите НАТО в Вильнюсе: главное
- 11 и 12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО. Страны "Большой семерки" подписали декларацию о поддержке Украины. Речь идет о долгосрочной безопасности и экономической поддержке нашего государства и создании "программы реформ" для ускорения его евроинтеграции.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк подвел краткие итоги саммита НАТО. Он намекнул, что наше государство будет продолжать получать западное оружие, а также поддержку наших партнеров.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что возвращается из Вильнюса с важными результатами. В частности, есть важные новости для наших воинов. Речь идет о хорошем усилении оружием, ПВО, ракетами, бронетехникой и артиллерией.