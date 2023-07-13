Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. За його словами, у Кремлі розуміють, що Україна отримуватиме від Заходу допомогу стільки, скільки потрібно, щоб остаточно перемогти Росію у війні.
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Істерія Кремля через гарантії безпеки для України
Рейтерович зазначив, що підписана з країнами "Великої сімки" декларація про підтримку нашої держави – це той максимум, який Україна могла отримати нині на саміті НАТО.
Свідченням його ефективності та реально практичної цінності є миттєва істерична реакція Росії, яка вчепилася саме в гарантії безпеки,
– сказав політолог.
Він зауважив, що в російських пабліках нині активно обговорюють це питання. Адже там розуміють, що йдеться про гарантії для України отримувати допомогу стільки, скільки потрібно, щоб остаточно перемогти Росію у війні.
Рейтерович сказав, чи може Китай посилити допомогу Росії після саміту НАТО: дивіться відео
Чи погодиться Китай посилити допомогу Росії
Політолог вважає, що Китай не погодиться допомагати більше Москві у війні проти України. Тому що першою країною, яка порушила принципи неподільності безпеки, була саме Росія.
За його словами, Китай, звісно ж, реагуватиме на те, що відбулося на саміті у Вільнюсі. Так, з боку Пекіна вже лунали заяви щодо звинувачень у небезпеці. Але він робитиме це насамперед у своєму регіоні, де має інтереси.
Китай явно не робитиме це, дуже посилюючи якось підтримку Росії,
– заявив Рейтерович.
На його думку, Китай максимально влаштовує та ситуація, яка зараз склалася з Росією. Нині він посилює присутність у Центральній Азії, Тихоокеанському регіоні, що також обговорювали й на саміті НАТО.
Тому, резюмував політолог, Китаю нині вистачає своїх питань, але у своїй сфері впливу. Росія ж там стоїть на третьому, можливо, й четвертому місці.
Більше про саміт НАТО у Вільнюсі: головне
- 11 та 12 липня у Вільнюсі відбувся саміт НАТО. Країни "Великої сімки" підписали декларацію про підтримку України. Йдеться про довгострокову безпекову й економічну підтримку нашої держави та створення "програми реформ" для прискорення її євроінтеграції.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк підбив короткі підсумки саміту НАТО. Він натякнув, що наша держава продовжуватиме отримувати західну зброю, а також підтримку від наших партнерів.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що повертається з Вільнюса із важливими результатами. Так, є важливі новини для наших воїнів. Мовиться про хороше посилення зброєю, ППО, ракетами, бронетехнікою та артилерією.