Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. За його словами, у Кремлі розуміють, що Україна отримуватиме від Заходу допомогу стільки, скільки потрібно, щоб остаточно перемогти Росію у війні.

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Істерія Кремля через гарантії безпеки для України

Рейтерович зазначив, що підписана з країнами "Великої сімки" декларація про підтримку нашої держави – це той максимум, який Україна могла отримати нині на саміті НАТО.

Свідченням його ефективності та реально практичної цінності є миттєва істерична реакція Росії, яка вчепилася саме в гарантії безпеки,

– сказав політолог.

Він зауважив, що в російських пабліках нині активно обговорюють це питання. Адже там розуміють, що йдеться про гарантії для України отримувати допомогу стільки, скільки потрібно, щоб остаточно перемогти Росію у війні.

Рейтерович сказав, чи може Китай посилити допомогу Росії після саміту НАТО: дивіться відео

Чи погодиться Китай посилити допомогу Росії

Політолог вважає, що Китай не погодиться допомагати більше Москві у війні проти України. Тому що першою країною, яка порушила принципи неподільності безпеки, була саме Росія.

За його словами, Китай, звісно ж, реагуватиме на те, що відбулося на саміті у Вільнюсі. Так, з боку Пекіна вже лунали заяви щодо звинувачень у небезпеці. Але він робитиме це насамперед у своєму регіоні, де має інтереси.

Китай явно не робитиме це, дуже посилюючи якось підтримку Росії,

– заявив Рейтерович.

На його думку, Китай максимально влаштовує та ситуація, яка зараз склалася з Росією. Нині він посилює присутність у Центральній Азії, Тихоокеанському регіоні, що також обговорювали й на саміті НАТО.

Тому, резюмував політолог, Китаю нині вистачає своїх питань, але у своїй сфері впливу. Росія ж там стоїть на третьому, можливо, й четвертому місці.

Важливо! Саміт НАТО у Вільнюсі вкотре продемонстрував провали Росії. Аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу, що саміт продемонстрував поразку цілей Кремля, які нібито й стали причиною повномасштабного вторгнення в Україну.

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