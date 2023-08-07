Китаю потрібні слабкими й Росія, й США: як Пекін веде свою подвійну політику

У Саудівській Аравії відбулася зустріч щодо обговорення української формули миру. Там були присутні представники понад 40 країн світу, в тому числі і Китай. Його участь у саміті – спроба зайняти певне місце.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Участь Китаю важлива, але переоцінювати її не варто.

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"Участь Китаю у саміті в Саудівській Аравії – спроба зайняти місце. Всі розуміють, що це глобальна подія і неучасть у ній – це погано. Тому Китай прийняв рішення брати участь. Лі Хуей (спецпредставник з питань Євразії – 24 Канал) – не найстатусніший представник, це чиновник третього рівня", – відзначив Яковенко.

Позиція Китаю

Китай веде свою гру. Він не зацікавлений у перемозі України, а безпосередньо в ослаблені Росії та США.

"Китай є глобальним опонентом США і в той же час зацікавлений у програші Росії, яка після буде "їжею" для Китаю. В першу чергу – це шматок російської території від Владивостоку до Байкалу, які Китай вважає своїми", – наголосив опозиційний журналіст.

Ігор Яковенко про участь Китаю у саміті в Саудівській Аравії: дивитись відео

Тобто Китай має подвійну позицію. Вона чітко проявилася під час зустрічі в Саудівській Аравії, додав Яковенко.

Участь Китаю у саміті: основні новини