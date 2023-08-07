Китаю нужны слабые и Россия, и США: как Пекин ведет свою двойную политику

В Саудовской Аравии состоялась встреча по обсуждению украинской формулы мира. Там присутствовали представители более чем 40 стран мира, в том числе и Китай. Его участие в саммите – попытка занять определенное место.

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Участие Китая важно, но переоценивать его не стоит.

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"Участие Китая в саммите в Саудовской Аравии – попытка занять место. Все понимают, что это глобальное событие и неучастие в нем – это плохо. Поэтому Китай принял решение участвовать. Ли Хуэй (спецпредставитель по вопросам Евразии – 24 Канал) – не самый статусный представитель, это чиновник третьего уровня", – отметил Яковенко.

Позиция Китая

Китай ведет свою игру. Он не заинтересован в победе Украины, а непосредственно в ослаблении России и США.

"Китай является глобальным оппонентом США и в то же время заинтересован в проигрыше России, которая впоследствии будет "едой" для Китая. В первую очередь – это кусок российской территории от Владивостока до Байкала, которые Китай считает своими", – подчеркнул оппозиционный журналист.

Игорь Яковенко об участии Китая в саммите в Саудовской Аравии: смотреть видео

То есть Китай имеет двойную позицию. Она ясно проявилась во время встречи в Саудовской Аравии, добавил Яковенко.

Участие Китая в саммите: основные новости